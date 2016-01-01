Son Dakika!
Video / Gündem / Terörü bu milletin başından defetmeye ahdettik
2
Gündem 15 Haziran 2017 - 10:44
Başbakan Yıldırım, terörle mücadeleye ilişkin, "Bu belayı bu milletin başından defetmeye ahdettik, yemin ettik ve bunu da inşallah sizlerin gayretiyle, çalışmalarınızla halledeceğiz." dedi.