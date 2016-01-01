Son Dakika!
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı- 14:08
- İstanbul'da eski MEB personeline FETÖ operasyonu: 74 gözaltı- 11:55
- Bütçe mayısta fazla verdi- 11:52
- Akın'a 77, Tekin'e 90 yıl- 10:56
- İşsizlik rakamları açıklandı- 10:10
- TBMM Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürüne FETÖ gözaltısı- 21:14
- FED faiz kararını açıkladı- 21:06
- Chp milletvekili Enis Berberoğlu Cezaevi'ne konuldu- 19:51
- Kılıçdaroğlu'ndan tehdit! Bu kararın altında kalacak- 19:46
- Oğuz Güven tahliye edildi- 18:20
Gündem 15 Haziran 2017 - 10:44
- "İnsan suretinde bir vatansın paşam"
- Demokrasimizi güçlendirecek tüm teklifleri...
- Londra'da gökdelende yangın
- Kapadokya'nın 'uzaydan görülen heykelleri'...
- 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
- Türk Kızılayı dünyanın önde gelen kuruluşlarından...
- PKK'lıların korkulu rüyası: 'Fatihler'
- Cep telefonuyla ilgilenirken yolcusunu ezdi
- Boğazda yunusların dansı
- PKK'nın düştüğü zor durum teröristin ifadesine...
- Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit
- Yeni HSK göreve başladı
- Hacer'ül Esved'in dört parçasını taşıyan cami
- Askere robot yardımcı
- "Durduğunuz kabahat hepinize uğurlar olsun"
- "Çalışanlarımızın kazanılmış hakkına halel gelmesine...
- "Doğuda yatırım yapmak çok ciddi avantajlar...
- Irak'ın Erbil kenti havadan görüntülendi
- Mahalleliyi istek parçalar ile sahura kaldırıyorlar...
- Arda Turan milli takımı bıraktığını açıkladı
- "Kurt Kapanı-5" operasyonu
- Sınır hattında Rus ve Suriye bayrakları yerini...
- Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru...
- Sınır hattında Rus ve Suriye bayrakları yerini...
- Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur
- Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı...
- Bir terör örgütüne verilen silah tüm insanlığa karşı...
- 'Kutsal Emanetler'in 500 yıllık sergisi
- Şırnak'ta çok sayıda silah ele geçirildi
- Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, BJK armasının...