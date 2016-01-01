TİKA'nın gönüllü elçileri Tunus’ta okul tadilat çalışmalarına katıldı

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- Milli İstihbarat Teşkilatı Cumhurbaşkanına bağlandı- 08:02
- İki yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı- 07:40
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- Fenerbahçe'ye soğuk duş! Avrupa'ya erken veda- 22:27
- Kaymakam FETÖ'den gözaltına alındı- 20:21
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- SGK prim ödemelerinde süre uzatıldı- 17:30
- FETÖ'nün İBB'yi işgali iddianamesi kabul edildi- 17:15
- Almanya Adil Öksüz konusunda gerekli adımları atmalı- 16:08
Gündem 25 Ağustos 2017 - 10:11
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