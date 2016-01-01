Tır arıza yaptı, gemi karaya oturdu

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- Bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi- 10:44
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- Hakkari'de 3 terörist daha etkisiz hale getirildi- 22:15
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- Askeri helikopter düştü: 5 ölü- 21:41
Gündem 27 Mart 2017 - 11:28
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- ''Türkiye'yi istedikleri gibi idare edebilecekleri...
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