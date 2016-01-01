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Video / Gündem / Tırla çarpışan tankerde patlama: 3 ölü, 4 yaralı
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Gündem 04 Temmuz 2017 - 11:53
Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan tırla çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.