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Video / Gündem / TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Gündem 19 Eylül 2017 - 09:51
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.