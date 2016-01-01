Son Dakika!
Video / Yaşam / Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak
6
Yaşam 26 Ağustos 2017 - 09:30
Genel Başkan Kınık, "Türk Kızılayı ramazan ayından bu yana 13 milyon insana gıda desteği verdi ve veriyor. Kurban Bayramı'ndaki hedefimiz ise 2 milyon insana insani yardım ulaştırmak olacak." dedi.