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Video / Gündem / Türk Kızılayı dünyanın önde gelen kuruluşlarından biridir
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Gündem 12 Haziran 2017 - 10:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrım gözetmeksizin muhtaç olan herkese sunduğu hizmetlerle Türk Kızılayı kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olmayı ziyadesiyle hak etmiş bir kuruluştur." dedi.