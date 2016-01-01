Son Dakika!
- Gökova Körfezi'nde deprem- 16:44
- Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği bir ülke değil- 16:32
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki Türklere çağrı- 14:53
- Almanya'dan FETÖ mensuplarını iade etmesini istiyoruz- 14:41
- Kaybeden hem Türkiye hem Almanya olur- 14:04
- Suriye'de PKK, Esad devletine dayanan otoriter bir rejim kurdu- 13:02
- Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi- 11:28
- Bayramda trafik güvenliğini yaklaşık 53 bin personel sağlayacak- 11:19
- Akıncı Üssü davasının 14. celsesi başladı- 10:16
- 1 haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi- 09:36
Gündem 18 Ağustos 2017 - 16:35
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki Türklere...
- FETÖ'nün firari iş adamlarının ABD'deki iş yerleri...
- Terör örgütü PKK/PYD'den sivillere saldırı
- Her şeyden önemlisi, farkındalık ve hazır olmak
- Aranan FETÖ sanığı Antalya'da yakalandı
- Dilimizi kısırlaştıran bu çürümeye artık 'dur' deme...
- Uluslararası Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası...
- Kurban Bayramı tatili 10 güne çıkarıldı
- Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı...
- Piknikçilerin davetsiz misafiri yavru bozayı
- Hükümetin memur maaşları için teklifi belli oldu
- "İstanbul'un bekçileri" göreve başladı
- Eren Bülbül'e kurşun sıkan katiller bunun hesabını...
- Beşir Derneği Kurban 2017 Tanıtım Filmi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'de çok daha köklü...
- Türkiye'nin enerji lokomotifi: Atatürk Barajı
- "Mevsimlik hayatların" ekmek mücadelesi
- Burkina Faso'da restorana saldırı
- ABD'nin Virginia eyaletindeki ırkçı gösteriler...
- İçeride olan zat ile Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Kore açıklaması
- Kurban Bayramı tatilini Bakanlar Kurulunda...
- 'Tüm şehit anneleri olarak onların idamını istiyoruz'...
- Adana'da PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
- Çayın tadına bakarak yöresini tespit etmeye...
- İsrail Filistinlilere ait 3 evi yıktı
- 'Bir derecelik sıcaklık artışı kaza riskini...
- İncirlik Üssü'ne eylem hazırlığındaki Rus...
- Kaçak getirilen İskoç kedileri ücretsiz...
- "Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-4" uygulaması