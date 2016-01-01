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Video / Gündem / Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği bir ülke değil
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Gündem 18 Ağustos 2017 - 16:35
Başbakan Binali Yıldırım, Kahramankazan ilçesinde Ankara-Kahramankazan yolu temel atma törenine katıldı.