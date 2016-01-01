Türkiye Varlık Fonu 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur

Son Dakika!
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- Irak'ın kuzeyine hava harekatı- 13:46
- Toplumu germeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz- 13:07
- 30 ilde FETÖ operasyonu- 11:18
- Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama- 09:49
- 21 terörist etkisiz hale getirildi- 08:21
- İsrail, Gazze'ye 14 saldırı düzenledi- 08:13
- İsrail parlamentosu onayladı- 08:07
- Türk halkı hükümeti doğrudan seçip seçmeyeceğine karar verecek- 07:23
- Ayvacık açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem- 07:13
Gündem 07 Şubat 2017 - 15:14
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- Vergisini vaktinde ödeyene yüzde 5'e kadar indirim...
- Şimşek ile BAE Ekonomi Bakanı Al Mansuri bir araya...
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- Şırnak Valisi Su: "Şırnak'ı yeniden inşa...
- Anadolu Yakası sahil yolu, E-5 ve TEM ile entegre...
- Bitlis'te tek katlı evler kara gömüldü
- Güz ve Ebu Zeydan köyleri DEAŞ'tan kurtarıldı
- Köyde mahsur kalan hamilenin yardımına Mehmetçik...
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- Kalkınma Bakanı Elvan: Yurt dışı yatırımcı için...
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- Anayasa değişikliği dayatmadır' demek milli iradeyi...
- ABD'ye giriş yasağı kendi tarihini inkar olur
- Pek çok sapkın yapı gibi FETO'cular da yollarını...
- Brezilya'da "Kampüs Partisi"
- Fırat Kalkanı'nda 163 hedef vuruldu, 14 DEAŞ'lı...
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- ABD’de Dulles Uluslararası Havalimanı'nda "vize...
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- Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
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- Avrasya Tüneli 24 saat hizmet vermeye başladı
- FETÖ'den 94 bin 867 kamu çalışanı ihraç edildi