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Video / Dünya / Türkler Dakar'da yıllardır bekleyen havalimanı inşaatını 8 ayda tamamladı
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Dünya 23 Haziran 2017 - 10:39
Senegal'in başkenti Dakar'ın 2008 yılından bu yana bitirilemeyen yeni havalimanını Türk firmalar 8 ayda teslime hazır hale getirdi.