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Video / Teknoloji / Uçakta elektronik eşya yasağı sona erdi
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Teknoloji 05 Temmuz 2017 - 14:27
ABD'nin Türkiye'den gerçekleşen uçuşlarda başlattığı kabinlerde elektronik eşya yasağı uygulaması, THY'nin bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı tarifeli seferle sona erdi.