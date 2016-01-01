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Gündem 03 Ocak 2017 - 13:06
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Keçiören Metrosu’nda incelemede bulundu