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Video / Gündem / Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine?
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Gündem 28 Ocak 2017 - 11:10
Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine?