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Video / Eğitim / Üniversitede temel ve yer bilim tercih edenlere maaş gibi burs
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Eğitim 22 Haziran 2017 - 10:26
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, 2017-2018 döneminden itibaren yer bilimleri alanları ile temel bilim alanlarındaki programlara ilk üç sırada yerleşen tüm öğrencilere bir yıl boyunca aylık 625 lira burs verileceğini açıkladı.