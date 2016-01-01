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Yaşam 05 Temmuz 2017 - 14:41
Sıcaklığın eksi 45 dereceye kadar düştüğü soğuk hava depolarının bulunduğu tesislerde buz üretenler, yazın bunaltıcı havasını unutuyor.