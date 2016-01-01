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Gündem 07 Haziran 2017 - 11:43
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, yeni üyeleriyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında ilk kez toplandı.