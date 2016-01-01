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Video / Gündem / Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenlendi
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Gündem 31 Temmuz 2017 - 09:45
Saadet Partisi öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi yapıldı.