Yıldırım'dan Singapur'da tarihi camiye ziyaret

Son Dakika!
- İstanbul'da sağanak bekleniyor- 10:17
- Akıncı Üssü davasının 16'ıncı celsesi başladı- 10:14
- Teröristler o ilçeye saldırdı- 20:17
- Bomba yüklü araç imha edildi- 20:11
- Tarihin en büyük güneş tutulması - 20:01
- Hükümetin teklifine yanıt! Memurlar zam kararını açıkladı- 19:25
- ÖSYM Başkanı Demir istifa etti! - 19:08
- FETÖ'nün kapatılan okullarında çalışanlara operasyon- 18:04
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün'de- 16:51
- Merkel'i tekrar kendi sözüne davet ediyoruz- 16:24
Gündem 22 Ağustos 2017 - 10:37
- TİKA gönüllüleri Etiyopya'da
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- Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki Türklere...
- FETÖ'nün firari iş adamlarının ABD'deki iş yerleri...
- Terör örgütü PKK/PYD'den sivillere saldırı
- Her şeyden önemlisi, farkındalık ve hazır olmak
- Aranan FETÖ sanığı Antalya'da yakalandı
- Dilimizi kısırlaştıran bu çürümeye artık 'dur' deme...
- Uluslararası Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası...
- Kurban Bayramı tatili 10 güne çıkarıldı
- Mehmetçik'ten teröristlere 'Eren Bülbül' yazılı...
- Piknikçilerin davetsiz misafiri yavru bozayı
- Hükümetin memur maaşları için teklifi belli oldu
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- Beşir Derneği Kurban 2017 Tanıtım Filmi
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- Türkiye'nin enerji lokomotifi: Atatürk Barajı
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- Burkina Faso'da restorana saldırı
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- 'Tüm şehit anneleri olarak onların idamını istiyoruz'...
- Adana'da PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
- Çayın tadına bakarak yöresini tespit etmeye...
- İsrail Filistinlilere ait 3 evi yıktı