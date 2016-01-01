Yılın 6 ayını Doğu Anadolu'nun yaylalarında geçiriyorlar

Son Dakika!
- Arakan'a yardım kampanyası başlatıldı- 16:54
- Bombalama emirlerini verdiği konuşmaları reddetti- 14:26
- Diplomatik mesajlar ihracatı etkilemedi- 12:26
- FETÖ'den 'Fetullah Gülen'e küfret, kendini sakla' talimatı- 12:23
- Bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi- 10:44
- Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü- 10:10
- Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükseldi- 22:53
- Tunceli'de terör operasyonu - 22:09
- Galatasaray ilk kez puan kaybetti- 22:01
- Referandum ertelenmeyecek- 21:56
Gündem 11 Eylül 2017 - 14:58
- Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslüman sayısı 146 bine...
- Mersin'de bombalı saldırı girişimi önlendi
- Hacılar yurda dönmeye başladı
- Kanlıtaş Höyüğü'nde 7 bin 500 yıllık mezar...
- Çıkın mertçe söyleyin ve gereğini yapın
- Arakanlı Müslümanların zorlu kaçış yolu
- Şaşmaz'ın oteldeki son anları güvenlik...
- Arakan'daki Katliamı durdurun çağrısı
- TİKA'nın gönüllü elçileri Tanzanya'da tadilat...
- Kültepe'den 70 yıldır tarih fışkırıyor
- Hacı adaylarının Hira heyecanı
- Oğlak yakalama yarışması
- 15,5 milyon avroluk ultra lüks yat mavi sularda
- Kutsal topraklarda hacı adaylarına sınırsız hizmet
- Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak
- Darbe üssünde o gece: Mustafa Azimetli
- TİKA'nın gönüllü elçileri Tunus’ta okul tadilat...
- Türkiye'nin etrafı dinamitlenmektedir
- Diyarbakır'da terör operasyonu
- Vietnam ile ilişkileri her alanda geliştirme...
- Yıldırım'dan Singapur'da tarihi camiye ziyaret
- TİKA gönüllüleri Etiyopya'da
- İstanbul Beykoz'da hortum
- Başbakan Yıldırım: Her türlü tecrübemizi Singapur...
- Türkiye kimsenin parmak sallayarak hizaya getireceği...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki Türklere...
- FETÖ'nün firari iş adamlarının ABD'deki iş yerleri...
- Terör örgütü PKK/PYD'den sivillere saldırı
- Her şeyden önemlisi, farkındalık ve hazır olmak
- Aranan FETÖ sanığı Antalya'da yakalandı