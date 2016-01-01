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Video / Gündem / Yüksekova'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı
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Gündem 01 Ağustos 2017 - 10:19
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saldırı hazırlığında olan PKK'lı terörist operasyonla yakalandı. Çukurca ilçesindeki operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi.