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Video / Yaşam / Yusufçuklar, sincaplar ve yavru tilkiler objektiflere takıldı
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Yaşam 01 Temmuz 2017 - 16:41
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının artmasıyla doğa çiçeklerle bezenirken yaban hayvanları da görülmeye başladı.