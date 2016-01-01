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Video / Gündem / Adnan Oktar'ın kediciğinden ses kaydı
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Gündem 20 Mart 2018 - 14:40
Adnan Oktar'ın yanından kaçtığını öne süren Ceylan Özgül, ortaya çıkan ses kaydında "Bahçeye çıkış izni alabilmek için üzerimde pijamalarım ve ayağımda terliğimle çıktım, oradan kaçtım" dedi.