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Video / Gündem / Çiftlikbank reklamını bakın Beyaz Show da nasıl yayınlamışlar
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Gündem 16 Mart 2018 - 15:16
Doğan Medya'ya ait Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen Beyaz Show'daki bir reklam dikkat çekiyor. 20.10.2017 tarihinde yayınlanan reklam, sizin markanız sloganıyla ortaya çıkan ve dev tesislerinde, avrupa standartlarına uygun şekilde üretim yapan Çiftlik Bank'ın özenli tüketiciye ürünlerini ulaştırdığını söylüyor.