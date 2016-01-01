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Video / Gündem / Mehmet Aydın'dan açıklama
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Gündem 17 Mart 2018 - 22:28
Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın yaklaşık 80.000 kişiyi dolandırdıktan sonra kaçtığı Uruguay'da ilk açıklamasını yaptı.