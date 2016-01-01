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Video / Gündem / TSK paylaştı! İşte ilk görüntüler
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Gündem 22 Mart 2018 - 12:29
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de imha edilen terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezinin görüntülerini paylaştı.